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Улыбающуюся Кейт Миддлтон в каске и спецовке сняли на металлургическом заводе

09:58
  • среда
  • 05 февраля 2020

Кейт пришлось надеть рабочий костюм для соблюдения техники безопасности

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках визита в Южный Уэльс посетили металлургический завод. Герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с рабочими.
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Для членов королевской семьи устроили экскурсию по заводу, в ходе которой Кейт и Уильям поговорили с опытными операторами и совсем молодыми сотрудниками, которые только начинают свою карьеру и проходят обучение на предприятии. Так как завод продолжал работать во время визита герцога и герцогини, их попросили соблюдать технику безопасности.

Кейт пришлось облачиться в спецодежду - рабочую куртку, каску и подавляющие шум наушники. В необычном наряде герцогиня Кембриджская была так же хороша, как и в вечерних платьях.

Королевский фотограф снял визит Миддлтон и принца на завод. Вскоре снимки появились на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. На кадрах Кейт широко улыбается и заинтересованно слушает рассказ рабочих. Уильям выглядит более серьезным.

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