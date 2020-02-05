Генсек ООН призвал США решить проблему с визами

Вашингтон не вправе мешать работе международной организации, отметили в ООН

Не чинить препятствий в выдаче виз дипломатам призвал Соединенные Штаты генеральный секретарь ООН. Во время своей первой в этом году пресс-конференции Антониу Гутерриш особо остановился на проблемах, которые испытывают члены иностранных дипмиссий, аккредитованные на мероприятия Организации Объединенных Наций, пишут "Известия".

Её штаб-квартира находится в Нью-Йорке, и американские власти всё чаще отказываются пускать в США представителей неугодных им стран. Так, за последние полгода не смогли приступить к работе 18 российских дипломатов. В январе виза не была выдана главе иранского МИД Джаваду Зарифу. С регулярными отказами сталкиваются дипломаты из Венесуэлы.

Глава ООН назвал такую ситуацию "ненормальной" и подчеркнул: Вашингтон не вправе мешать работе международной организации.

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