Трампа освистали в Конгрессе

Сам президент не постеснялся унизить одного из главных политических оппонентов

Защитить американцев от китайского коронавируса, сокрушить тиранию в Венесуэле и установить флаг на Марсе - лишь немногие из обещаний, которыми изобиловала речь Дональда Трампа во время выступления в Конгрессе. Хвалился президент и достижениями в экономике и внешней политике. Однако в делах домашних мира по-прежнему нет. Демократы встретили Трампа свистом.

Приезд Дональда Трампа в Капитолий и то, что происходило во время его выступления, в США сейчас обсуждают все. У Церемонии ежегодного обращения президента к конгрессменам есть свои традиции. Но на этот раз многое пошло не так. К трибуне Трамп буквально пробирался сквозь толпу сторонников-республиканцев, но, конечно же, не мог не слышать, как его освистывали из стана демократов.

Они вряд ли забыли, что Конгресс - не стадион. Но в выражении ненависти к оппоненту любые средства хороши. Выступление Трампа проходило всего за сутки до итогового голосования по импичменту, который инициировали демократы во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Теперь она прилюдно получила пощечину. Передавая, как предписано протоколом, папку с речью, Трамп не пожал протянутую ему руку. Правда, наблюдатели спорят: была это попытка рукопожатия со стороны Пелоси или просто приглашение на трибуну. В любом случае, президент демонстративно отвернулся к залу.

Пока республиканцы скандировали "Еще четыре года!", намекая на новый срок Трампа, Пелоси нервно открыла папку с речью и достала листы, словно пытаясь заранее изучить то, что скажет президент. Впрочем, его выступление не отличалось новшествами. Все сказанное теперь он уже ставил себе в заслугу ранее.

"Сограждане, три года назад мы начали Великое возрождение Америки. И сегодня я предстал перед вами, чтобы поделиться невероятными результатами. Число рабочих мест стремительно увеличивается, растут доходы, уменьшается бедность, снижается уровень преступности. Наша страна снова процветает и пользуется большим уважением", - сказал Трамп.

Отметил успехи в здравоохранении и экономическом развитии, особенно остановившись на торговой сделке с Китаем. А также традиционно пообещал закончить войны на Ближнем Востоке и тут же обрушился на Иран - заявил, что не жалеет об убийстве генерала Сулеймани и пообещал новые санкции, если политика Тегерана не начнет соответствовать представлениям США. И тут же продемонстрировал, что может ожидать лидеров тех режимов, которые не устраивают Вашингтон. Речь, в частности, шла о Венесуэле.

"Мадуро - нелегитимный правитель, тиран, который зверски жестоко обращается со своим народом. Но его тирания будет разрушена. Здесь сегодня очень смелый человек, несущий надежды, мечты и чаяния всех венесуэльцев. Это настоящий и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо", - сказал Трамп.

Самому экс-спикеру венесуэльского парламента сейчас, судя по всему, ничего не остается, как посещать заседания американского Конгресса, дела на родине у путчиста не заладились. Но Трамп продолжает поддерживать своего протеже. Но в целом это выступление было построено с явным прицелом на начавшуюся избирательную кампанию. Что, конечно же, не понравилось демократам. Некоторые из них заседание вовсе проигнорировали. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и вовсе попыталась уничтожить обращение президента - в прямом смысле. И в этом жесте, видимо нашло выражение все: и партийная ненависть, и отказ Трампа от рукопожатия, и, что скорее всего произойдет, провал импичмента. Зал президент покидал снова под возгласы сторонников, а Пелоси в кулуарах оправдывала свой демарш.

Какие альтернативы имелись в виду, Пелоси не пояснила. Возможно, намеревалась швырнуть в президента его докладом. Между тем не все спокойно и в стане самих демократов. В штате Айова, в котором традиционно проходит электоральная проверка кандидатов в президенты, так называемые кокусы Демократической партии превратились в сплошной казус. Сначала несколько дней не могли подвести итоги. А когда сегодня это, наконец, случилось, единоличным лидером оказался бывший офицер военно-морской разведки Пит Бутиджич. Считающийся же основным кандидатом демократов Джо Байден лишь на четвертой позиции. И в той ситуации патриарху американской политики остается лишь нервно отшучиваться.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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