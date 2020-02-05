В Москве обсуждают модернизацию аэропортов

В столице проходит форум инфраструктуры гражданской авиации

Передовые технологии, сервисы и инновации. В Москве в среду открылась Седьмая Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации, передает "ТВ Центр".

На одной площадке собрались больше 4 тысяч участников. В том числе представители власти, руководство ведущих аэропортов и профильных компаний. Они обсуждают развитие сферы и модернизацию воздушных гаваней.

Производители демонстрируют оборудование для терминалов и аэродромов, решения в IT и безопасности. В программе также пленарные заседания, дискуссии, презентации и подписание контрактов.

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