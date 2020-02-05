Врач Стива Джобса назвал самый простой способ избежать рака

Это доступно каждому

Врач-онколог Дэвид Агус, который лечил от рака основателя Apple Стива Джобса, рассказал о том, как избежать заболевания.

По словам Агуса, самый простой способ снизить риск возникновения рака заключается в том, чтобы ежедневно употреблять аспирин.

"Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина (75 мг), риск развития онкологии снижается на 30%, риск рака легких, толстой кишки и простаты - на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни", - цитирует врача Forbes.

Дэвид Агус заявил, что для профилактики рака необходимо бросить курить, проходить регулярные обследования, вести активный образ жизни и соблюдать режим в питании и сне.

"Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола - гормона стресса. Регулярное трехразовое питание и никаких перекусов - вот залог вашего здоровья", - сообщил специалист.

Агус рассказал, что Стив Джобс, который умер от рака поджелудочной железы в 56 лет, не занимался профилактикой. Кроме того, его врачи вовремя не настояли на операции, поэтому рак распространился по всему организму.

"Стив обладал талантом слушать свой организм и знал, чего хочет. Но он не врач. И в начале борьбы с раком он принял неверное решение - отказался от операции, которая, вполне вероятно, могла спасти ему жизнь", - объяснил онколог.

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