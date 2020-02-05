Никаких поцелуев: Как защититься от заражения коронавирусом

Рекомендации Роспотребнадзора

Мыть руки и избегать поцелуев: Роспотребнадзор опубликовал советы россиянам по защите от китайского коронавируса. О необходимости соблюдать гигиену рук и лица необходимо рассказать детям, чтобы маленькие россияне также прониклись серьезностью ситуации.

Руки обязательно надо мыть перед едой. А на улице можно пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Хотя в общественных местах специалисты советуют по возможности не трогать поверхности и предметы. Также не рекомендуется есть что-либо из общих упаковок, которых касались другие люди.

При встрече даже с близкими знакомыми эксперты советуют воздержаться от приветственных рукопожатий и поцелуев – по крайней мере до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. А на работе надо регулярно очищать клавиатуру компьютера, панели оргтехники, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

"Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)", - пишет Роспотребнадзор на своем сайте.

Эксперты напоминают о симптомах, которые сопровождают заражение коронавирусом. Это чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель или боль в горле. На начальном этапе все это напоминает обычную простуду или грипп. О профилактике коронавируса необходимо рассказать детям, объяснить им важность соблюдения гигиены рук и лица, подчеркивают в ведомстве.

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