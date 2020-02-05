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Десятки скелетов со связанными руками обнаружены на стройке в Великобритании

10:58
  • среда
  • 05 февраля 2020

Местные власти заявили об "историческом значении" находки

Загадочные могилы обнаружили строители в городе Милтон-Кейнс на юго-востоке Великобритании. В неглубоких ямах были закопаны десятки скелетов со связанными руками. Вызванные на место находки представители местных властей насчитали 42 захоронения.
Два скелета обнаружены в шахте лифта на юге Москвы

По мнению члена окружного совета Робина Стачбери, связанные руки свидетельствуют о том, что найдены останки казненных заключенных. Чиновник предположил, что их можно датировать  англосаксонскими временами, когда убийства в Бэкингемшире были в порядке вещей – либо же временами Английской революции XVII века, которая не обошлась без жертв.

Местные власти уверены, что находка имеет для графства большое историческое значение, пишет портал Livescience.

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