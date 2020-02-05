"Мы умираем только один раз": Шеннон Доэрти оставила трогательное послание

Актриса стала примером для подражания

48-летняя актриса Шеннон Доэрти, которая борется с раком груди в четвертой стадии, оставила в Instagram трогательное послание, напоминающее о ценности каждого прожитого дня.

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" опубликовала картинку, на которой один мультипликационный персонаж говорит другому: "Мы живем только один раз, Снупи!" В ответ звучит следующая реплика: "Неправильно, мы умираем только один раз! А живем каждый день!"

Поклонники Доэрти написали, что они молятся о ее выздоровлении и что она стала примером для всех людей, которых постиг страшный недуг.

- Оставайся такой же сильной.

- Твой пример вдохновляет.

- Продолжай бороться, воительница!

- Молюсь за тебя.

- Я обнимаю тебя своими виртуальными руками.

Напомним, что у актрисы обнаружили рак в 2015 году. Затем болезнь отступила, но в 2019 году вернулась. "Это горькая пилюля, которую можно проглотить разными способами. У меня бывают дни, когда я говорю: "Почему я?" А потом я говорю: "Ну, почему не я? Кто еще? Кто, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас не заслуживает этого", - рассказала Шеннон Доэрти на шоу Good Morning America.

Актриса также рассказала, что она судится со страховой компанией, которая не выплатила ей компенсацию за пострадавший при пожаре дом. В судебном деле сказано, что она страдает от рака. Шеннон Доэрти решила сама рассказать о болезни, чтобы данная информация не просочилась в СМИ.

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