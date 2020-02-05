На Украине решили создать министерство по Донбассу

Ведомство будет работать с жителями ДНР

Реинтеграцией Донбасса займется специально созданное министерство. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, перед которым поставлена задача реорганизации работы правительства.

Гончарук, который не так давно едва не ушел в отставку с поста главы кабмина, отметил, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения. А глава министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о планах разделения своего ведомства и создании отдельного министерства по вопросам реинтеграции Донбасса.

Напомним, недавно вокруг украинского премьера Алексея Гончарука разразился скандал. В Сеть попала аудиозапись совещания, на котором глава правительства нелестно отзывался о президенте Незалежной. Позже Зеленский решил дать шанс у премьер-министру и поставил перед ним ряд задач – в том числе и по реорганизации некоторых министерств, пишет "Взгляд".

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