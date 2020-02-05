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Певица Гуськова обратилась в больницу после нападения собак

12:08
  • среда
  • 05 февраля 2020

Она показала следы от укуса

Бывшая теннисистка, певица Надежда Гуськова пострадала в результате нападения собак в подмосковном городе Раменское.
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На днях Гуськова сообщила, что две собаки набросились на нее на Северном шоссе. "Не знаю, откуда у них была такая агрессия, один вцепился мне в ногу, второй разодрал пальто", - написала она в Instagram. 

28-летней артистке пришлось сделать несколько уколов от столбняка и бешенства. В ближайшие три месяца ей необходимо наблюдаться у врача. 

Надежда Гуськова опубликовала фото правой голени со следами от укуса. "Хорошо, что это не случилось с чьим-нибудь ребенком. Даже мне, взрослому человеку, было очень страшно, но малыша они могли просто искалечить!" - написала девушка.

Надежда Гуськова победила на шести турнирах ITF (Международная федерация тенниса). Она бросила спорт из-за травмы плеча. С 2013 года девушка занимается музыкой. Она выпустила два альбома и записала несколько клипов.  

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