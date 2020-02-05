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Роспотребнадзор не выявил новых случаев коронавируса в России

11:51
  • среда
  • 05 февраля 2020

На границе проводится двойной контроль

Новых случаев коронавируса в России не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в среду.

Там рассказали, что заболевание у двух граждан Китая, у которых был выявлен коронавирус, протекает в легкой форме. Всего в Дальневосточном федеральном округе под медицинским наблюдением находятся 43 гражданина КНР, у которых есть вид на жительство.

"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - говорится в сообщении на сайте службы.

Распространение коронавирусной инфекции в мире пока не достигло пика, предупредил советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. На семинаре "Острые респираторные инфекции" он обратил внимание, что ежедневно количество заразившихся увеличивается на несколько тысяч. Его слова приводит РИА Новости.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года. По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 25000. По данным на 5 февраля, скончались уже почти 500 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

Ранее в Россию доставили первых россиян, эвакуированных из Китая. Они будут размещены на карантин в Тюменской области.

Видео возвращения россиян из Китая

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