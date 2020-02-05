На карантинном судне в Японии оказались более 20 россиян

Они получают медпомощь

Посольство России сообщило новые данные от японского МИД о пассажирах круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого из-за угрозы коронавируса объявлен карантин. По данным ведомства, на судне находятся 24 гражданина России.

"Россияне обеспечены питанием и медицинской помощью", - приводит РИА Новости заявление российского посольства в Японии.

Ранее стало известно, что судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого выявили коронавирус. В настоящий момент японские власти поставили круизный лайнер на карантин.

По последним данным, в Китае выявлено уже более 23 тысяч заразившихся, многие из них - в тяжелом состоянии. Погибли более 470 человек.

В среду утром в Тюмени приземлился первый борт ВКС России, который эвакуировал из китайского Уханя 80 человек, в основном россиян. По данным Минобороны, заболевших среди них нет.

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