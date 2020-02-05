В ходе модернизации Боткинской больницы удалось полностью переоснастить диагностическую и лечебную базы клиники

Работы по развитию больницы продолжаются

Боткинская больница будет входить в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из корпусов будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение. Его откроют в течение двух лет.

"Для того, чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет помощь оказывать онкологическим пациентам", - сказала она.

Она также добавила, что весной 2020 года начинается строительство нового корпуса скорой помощи в городской клинической больнице им. С.Боткина. Он будет одним из самых современных, полностью оборудованных, и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые поступают на скорой.

В рамках программы модернизации Боткинской больницы за последние годы удалось полностью переоснастить диагностическую и лечебную базы клиники. Было закуплено более 12 тысяч единиц современной медицинской техники. Работы по развитию больницы продолжаются. В настоящее время идет капитальный ремонт корпуса 11. После ремонта в нем будет развернут межокружной нефрологический центр на 68 коек.

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