Бастрыкин взял на контроль дело о жившей в загоне со скотом девочке

Ребенка направили в реабилитационный центр

Центральный аппарат Следственного комитета России проверяет данные СМИ о том, что трехлетнюю девочку в Приморском крае держали в загоне со скотом. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа дать всестороннюю оценку произошедшему в рамках проводимой проверки, установить все обстоятельства и причины, которые могли повлечь угрозу здоровью ребенка", - говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье в загоне с козлятами и телятами. Опекала ребенка бабушка. Она пояснила сотрудникам транспортной полиции, что из-за большой загруженности работой не имеет возможности проживать в своем сельском доме, ей удобнее постоянно находиться с внучкой на ферме.

Девочку отправили в социально-реабилитационный центр в Уссурийске. Однако позже замминистра образования региона Наталья Василянская сообщила, что ребенка вернули бабушке, передает РИА Новости.

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