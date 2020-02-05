ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Джен восхищается Меган": Энистон набивается в друзья Маркл

12:33
  • среда
  • 05 февраля 2020

У них много общего

Актриса Дженнифер Энистон надеется познакомиться с Меган Маркл и принцем Гарри, которые сейчас проживают в Канаде. Через некоторое время актрисе выпадет такой шанс, поскольку в июне и июле у нее запланированы съемки в этой стране. 

"Она простила его за все": стало известно о воссоединении Питта и Энистон
Охранник пожаловался на неподобающее поведение принца Гарри и Меган Маркл

"Джен восхищается Меган и любит ее героиню в "Форс-мажорах". К тому же она готова сотрудничать с ней в разных проектах, коль скоро та вернулась в мир интертеймента", - рассказал осведомленный источник.

Как пишет Express, Меган Маркл и Дженнифер Энистон могут пересечься не только в Канаде, но и в Лос-Анджелесе. Обе женщины бывают там время от времени. 

"У них много общего. У них есть общие друзья, в том числе Клуни", - рассказал источник. 

Ранее стало известно, что Меган Маркл не собирается бездельничать в Канаде. По некоторым данным, она станет наставником в одном из шоу, а также будет озвучивать героев мультфильмов для Disney. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.