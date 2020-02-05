"Джен восхищается Меган": Энистон набивается в друзья Маркл

У них много общего

Актриса Дженнифер Энистон надеется познакомиться с Меган Маркл и принцем Гарри, которые сейчас проживают в Канаде. Через некоторое время актрисе выпадет такой шанс, поскольку в июне и июле у нее запланированы съемки в этой стране.

"Джен восхищается Меган и любит ее героиню в "Форс-мажорах". К тому же она готова сотрудничать с ней в разных проектах, коль скоро та вернулась в мир интертеймента", - рассказал осведомленный источник.

Как пишет Express, Меган Маркл и Дженнифер Энистон могут пересечься не только в Канаде, но и в Лос-Анджелесе. Обе женщины бывают там время от времени.

"У них много общего. У них есть общие друзья, в том числе Клуни", - рассказал источник.

Ранее стало известно, что Меган Маркл не собирается бездельничать в Канаде. По некоторым данным, она станет наставником в одном из шоу, а также будет озвучивать героев мультфильмов для Disney.

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