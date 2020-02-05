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На всех хватит: бросившихся скупать чеснок россиян успокоили в Минсельхозе

12:28
  • среда
  • 05 февраля 2020

Российские аграрии не допустят дефицита

В Минсельхозе успокоили россиян, которые начали сметать с прилавков чеснок. Дефицита этого продукта из-за распространения коронавируса в Китае не возникнет, заверили в ведомстве.
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Беспокойство относительно доступности чеснока в российских магазинах возникло после сообщений Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Там заявили, что одним из возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских потребителей может стать дефицит чеснока – в том случае, если Россия откажется от импорта китайских продуктов. По оценке Центра, Китай поставляет на российский рынок до 80% этого продукта.

Однако замглавы Минсельхоза Максим Увайдов уверен, что отечественные аграрии справятся со своей задачей – и компенсируют дефицит чеснока. Кроме того, по словам Увайдова, в России приличный запас продуктов, передает РИА Новости.

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