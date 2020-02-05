Второй самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Тюмени

Борт ВКС доставил в Россию 64 человека
В аэропорту Тюмени приземлился второй самолет Воздушно-космических сил России. Он доставил еще 64 человека из китайского города Ухань.
Как сообщили ТВЦ.RU в Минобороны России, состояние прибывших граждан удовлетворительное. Среди эвакуированных нет заболевших.
"Все прибывшие в Тюменскую область также будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина", - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее в Тюмень прибыл первый борт ВКС. Он вывез из Уханя 80 человек. Всех их разместят в реабилитационном центре, который находится в 30 километрах от Тюмени. Там эвакуированные пробудут 14 дней.
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