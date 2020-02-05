В каких условиях живут эвакуированные из Уханя россияне. Фоторепортаж

Два самолета ВКС России вывезли их китайского Уханя 144 человека, в том числе граждан нескольких соседних государств. На время карантина их разместят в реабилитационном центре под Тюменью. Фото условий содержания публикует ТВЦ.RU.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, все эвакуированные будут находиться в отдельных номерах и не смогут контактировать друг с другом. Исключение сделано только для семей, их не станут разлучать.

Реабилитационный центр находится в 30 километрах от Тюмени. Эвакуированные граждане будут жить в комфортных номерах, в которых есть собственные ванные комнаты, wi-fi, телевизор и холодильник. Для детей руководство центра приготовило игрушки, фломастеры и пластилин, а для взрослых - книги, шахматы и шашки. Кормить всех будут четыре раза в день.

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