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Путин: человечество вновь оказалось у опасной черты

14:40
  • среда
  • 05 февраля 2020

Президент отметил, что региональные конфликты множатся

23 новых посла иностранных государств в среду в Кремле вручили верительные грамоты российскому президенту. Торжественная церемония прошла в Александровском зале.
"Ни в одной стране нет": Путин о вооруженном превосходстве России

Все приглашенные дипломаты прибыли в страну в последние несколько недель – это, в частности, послы США, Франции, Австралии, Китая, Германии и других государств, передает "ТВ Центр".

Выступая с приветственным словом, Владимир Путин подчеркнул: Россия придает большое значение укреплению связей с Германией и Ираком, стремится к восстановлению уважительных контактов с Великобританией, готова к содержательному диалогу с США, в том числе в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, что отвечает интересам всего мира.

Глава государства призвал новых послов к активной работе над укреплением двусторонних отношений и пообещал поддержку во всех позитивных инициативах.

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал российский лидер.

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