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ОНФ представил приложение для обращения к Путину

14:54
  • среда
  • 05 февраля 2020

Россияне смогут направлять обращения президенту через созданное ОНФ мобильное приложение

Обратиться к президенту теперь проще. В Москве активисты Общероссийского народного фронта презентовали мобильное приложение "ОНФ. Помощь". Это один из новых форматов работы с вопросами и просьбами, которые поступили Владимиру Путину на "Прямую линию", передает "ТВ Центр".

На данный момент насчитывается уже около 230 тысяч обращений. Сервис позволит оперативно решать проблемы, которые находятся в компетенции региональных органов власти и некоммерческих организаций. Приложение уже доступно для скачивания. Для тех, у кого нет возможности его загрузить, открыты волонтёрские офисы в отделениях МФЦ.

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