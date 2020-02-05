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Больше, чем взяли: должники вернули России рекордную сумму денег

13:00
  • среда
  • 05 февраля 2020

Возврат впервые с 2010-го перекрыл сумму выданных кредитов

Должники России в 2019 году вернули больше денег, чем взяли новых кредитов. Такая тенденция наблюдается впервые с 2010 года. В пересчете на рубли иностранные государства вернули 250 миллиардов – это почти вдвое больше прошлых рекордных сумм. А Минфин предоставил другим государствам кредитов на 215 миллиардов рублей.
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Всего с 2010 года Россия выдала межгосударственных займов на сумму 1,3 триллиона рублей. Долг пока полностью не погашен, иностранные заемщики перечислили кредитору только 0,8 триллиона.

Возвращенных долгов было больше, чем отданных кредитов, в последний раз в 2010 году. Тогда России вернули 53 миллиарда рублей, а заняли 14 миллиардов.

По мнению опрошенных изданием "Известия" экспертов, рост платежей по российским кредитам связан с ужесточением политики Минфина в отношении своих зарубежных заемщиков. Ведомство пошло на такой шаг в связи с ситуацией в Венесуэле – которую все же отрезали от мировой платежной системы – и с общим обострением геополитической обстановки.

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