Поправки в конституцию обсудили на круглом столе в Москве

России необходима реформа местного самоуправления, отмечают эксперты

Обсуждение и анализ поправок в конституцию России начинают специалисты Экспертного института социальных исследований. В среду в Москве прошёл круглый стол, участниками которого стали ведущие политологи и социологи, передает "ТВ Центр".

Они обсудили уже внесённые предложения по изменениям в основной закон с точки зрения развития регионов. По мнению членов экспертной группы, стране необходима реформа местного самоуправления. Как в области финансирования, так и участия граждан в процессе принятия решений.

"У нас неплохое законодательство муниципальное, но проблема заключалась в том, что муниципалитеты не были обеспечены финансово. Предложения по дополнениям в конституцию позволят в будущем этого избежать. Система публичной власти, в которой и государственная власть, и муниципальная будут взаимодействовать в бюджетных вопросах во имя интересов простого человека – это то, что нас, я надеюсь, ждёт в ближайшем будущем", - рассказал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

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