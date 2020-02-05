Собянин поручил достроить Большое кольцо метро за два года

Кроме того, в столице обсудили строительство Центральных диаметров

Развивать заброшенные промышленные территории призвал в среду мэр Москвы Сергей Собянин на заседании коллегии столичного Стройкомплекса. Кроме того, по словам главы города, необходимо создавать новые рабочие места на периферии столицы и уменьшать маятниковую миграцию.

Рекордные темпы строительства метро и обновление жилого фонда. Градостроительная политика столицы за 10 лет существенно изменила свой вектор, передает "ТВ Центр". Сегодня на первом месте - транспортная доступность и комфортная городская среда. На заседании коллегии Стройкомплекса Москвы мэр Сергей Собянин поводит итоги работ за минувший год. И рассказывает о главных задачах, одна из них - запустить Большую кольцевую линию метро. Полностью ввести объект в эксплуатацию и замкнуть под землей еще одно "кольцо" планируют в течение ближайших двух лет.

"Это, конечно, сверхзадача. Сверхзадача, на которой надо сосредоточиться и здесь уже отступать некуда", - сказал Собянин.

Еще один долгожданный проект - Центральные диаметры. Развитие железной дороги в столице как дополнительного вида общественного транспорта планировали еще 100 лет назад. Сегодня эта задача наконец-то реализована.

"Мы в этом году запустили 2 центральных диаметра железной дороги, впервые соединив разрозненные радиусы. То, о чем писали еще в генеральном плане 37-го года. Прошло еще немного времени и мы эти планы реализовали. Но впереди еще огромная работа - строительство новых магистральных путей", - отметил Собянин.

Ежегодно в столице вводятся в эксплуатацию новые дорожные объекты. В 2019-м началось строительство развязок на пересечении МКАД с Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова. Построен Балочный мост через канал имени Москвы. Полным ходом идет программа реновации. В этом году в Москве будут введены еще 3 миллиона квадратных метров нового жилья. Предыдущий куратор этой программы, а ныне вице-премьер Марат Хуснуллин получил знак отличия "За заслуги перед Москвой" за реализованные проекты.

Отличившихся строителей Сергей Собянин отметил персонально. Благодарности также получили машинисты и электросварщики, проходчики и мастера, руководители подрядных организаций.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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