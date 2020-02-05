Московские дороги обрабатывают противогололедными реагентами

Они прошли множество проверок

Осадки и колебание температуры возле нулевой отметки - при таких погодных условиях в Москве необходимо применение реагентов, сообщает "ТВ Центр".

На дорогах и тротуарах в эти дни образуется тонкая наледь, которую нельзя снять механическим способом. И коммунальные службы постоянно ведут обработку дорог специальными смесями из нескольких видов химических соединений. Реагенты прошли целый ряд проверок. В том числе и на способность вызывать коррозию.

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