При реставрации Успенского собора нашли редкие росписи

Как идет реставрация Успенского собора Кремля

Редчайшие фрески обнаружили при реставрации Успенского Собора. Росписи конца XV века - таких в России сохранилось немного. В среду в Московском Кремле показали, как идут работы по восстановлению интерьеров древнего памятника.

Древнейшие кремлёвские росписи и научная сенсация. К открытиям во время реставрации Успенского Собора специалисты были готовы. Предполагали, да и по документам значилось - в алтарной части, за иконостасом могут быть старинные фрески. Но даже для ученых обнаруженная на этой неделе под одной из икон композиция стала большой неожиданностью, передает "ТВ Центр".

Сохранилась найденная фреска очень хорошо. Сюжет еще предстоит разгадать. Как и уточнить время создания. Возможно, это еще более ранняя работа и её авторы - из круга известнейшего мастера Дионисия?

Успенский собор - создание архитектора Аристотеля Фиорованти. Один из красивейших и старейших в России храмов. Несколько столетий был главным в стране. В нём венчали на царство, здесь проходила интронизация митрополитов и патриархов. А сейчас в соборе - второй этап масштабнейшей реставрации - от фундаментов до кровли и куполов. Конечно, за пять с лишним веков существования храма реставрации в нём были. И не раз. Предыдущая - в 70-х годах прошлого века. Но состояние Собора вызывало опасения. В 2008-ом провели его инженерно-геодезическое обследование. А в 2017-м приступили к работам. Начали с кровли. Поскольку одна из главных проблем - влага и конденсат.

"Этот этап работы нами закончен. И комплекс работ, который был направлен на решение этой проблемы ,практически завершен. И нам удалось нормализовать микроклимат пространства, которое находится под кровлей Собора", - сказала директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Это значит - сейчас можно без проблем реставрировать фрески. А их здесь - 6 тысяч квадратных метров. Они полностью покрывают своды и стены собора. Специалисты пока работают в северной части храма. Удаляют копоть и грязь, заделывают трещины, укрепляют грунт и красочный слой. И уже развенчивают мифы, что росписи 17 века сохранились в не очень хорошем состоянии. Обещают даже сделать одну экспозиционную часть на своде собора.

Предстоит еще и модернизировать инженерные сети собора. А значит - проведут археологические исследования и наверняка будут сделаны новые открытия. Не исключено - обнаружат фундаменты двух предыдущих храмов. Закончить же реставрацию планируют в 2023-м году. Впрочем, все это время Успенский Собор для посетителей будет открыт.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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