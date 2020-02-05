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69-летняя Нелли Кобзон в элегантном наряде вышла в свет

13:15
  • среда
  • 05 февраля 2020

Ее сняли на видео во время произнесения тоста

Вдова Иосифа Кобзона посетила праздник, устроенный сразу двумя именинницами - актрисами Ольгой Кабо и Марией Романовой.
Вдова Кобзона избавилась от ценных вещей мужа

Кабо отметила день рождения 28 января, а Романова 29-го. Они решили объединить праздничные мероприятия и собрать под одной крышей своих друзей и коллег. Среди гостей были Валерий Баринов, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости.

Одной из главных приглашенных стала Нелли Кобзон. На праздник она пришла в черно-белом наряде и с элегантным головным убором. Вдова Кобзона выглядела похорошевшей и помолодевшей. Кажется, что годы не властны над ней. Поклонники отметили, что Нелли Михайловна была, как всегда стильной и элегантной.

Мария Романова выложила в сториз Instagram видео, на котором почетная гостья произносит тост. Она пожелала именинницам всего наилучшего и призналась, что очарована ими. 

"Здорово, что вы объединили свои дни рождения. Больше выпьем, больше покушаем, в два раза больше получим удовольствия. Девочки, у вас такие прекрасные друзья, такие милейшие гости, такие чудные лица", - сказала Нелли Кобзон. 

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года от онкологического заболевания. С тех пор Нелли  Михайловна занимается его благотворительным фондом. После смерти мужа она не стала затворницей: вдова часто посещает светские мероприятия, ходит на концерты и устраивает выставки. 

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