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FIFA опровергла отстранение сборной России от ЧМ-2022

13:34
  • среда
  • 05 февраля 2020

Ранее об этом сообщили в Катаре

ФИФА опровергла информацию о возможном отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года. Там отметили, что по-прежнему пытаются прояснить суть решения ВАДА по российским спортсменам и относится ли оно к футболу.

Ранее Российский футбольный союз заявил, что не получал никаких документов от ВАДА о возможном отстранении российской сборной в чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре. Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев полагает, что говорить об этом преждевременно.

"Если мы успешно пройдем отборочный турнир под национальным флагом и названием "Сборная России", вот тогда ФИФА (будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет, пустить под флагом или под нейтральным флагом", - заявил Лебедев агентству РИА Новости.

В среду катарский телеканал beIN Sports сообщил, что ВАДА якобы уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира. В конце года глава комитета агентства Джонатан Тейлор заявлял, что решение об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований не распространяется на отборочный турнир. Однако, если Россия выйдет в финальную часть турнира, то футболистам придется выступать под нейтральным флагом.

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