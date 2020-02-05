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Умер известный театральный режиссер

13:30
  • среда
  • 05 февраля 2020

Он поставил более 100 спектаклей

Известный режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко скончался в возрасте 82 лет. Прощание с мастером состоится 7 февраля, в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
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Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе, на юге России. В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. За свою карьеру поставил более ста спектаклей.

Режиссер работал на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии. Луценко возглавлял Национальный академический драматический театр, служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Театре-студии киноактера. Он снял фильмы-спектакли "Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском", "Христос и Антихрист" и "Возвращение в Хатынь". Самые известные постановки  режиссера на театральной сцене - "Ревизор", "Макбет" и "Гамлет", напоминает ТАСС.

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