Умер известный театральный режиссер

Он поставил более 100 спектаклей

Известный режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко скончался в возрасте 82 лет. Прощание с мастером состоится 7 февраля, в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.

Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе, на юге России. В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. За свою карьеру поставил более ста спектаклей.

Режиссер работал на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии. Луценко возглавлял Национальный академический драматический театр, служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Театре-студии киноактера. Он снял фильмы-спектакли "Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском", "Христос и Антихрист" и "Возвращение в Хатынь". Самые известные постановки режиссера на театральной сцене - "Ревизор", "Макбет" и "Гамлет", напоминает ТАСС.

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