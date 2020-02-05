Как в Тюмени встретили эвакуированных из Китая россиян (видео)

Прибывших ждали вирусологи в защитных костюмах

В Тюмень из китайского города Ухань доставили 144 человека, в том числе граждан нескольких сопредельных государств. В аэропорту их встречали вирусологи и специалисты Минобороны. Видео публикует ТВЦ.RU.

На кадрах заметно, что встречающие облачены в защитные костюмы, а большинство эвакуированных - в масках на лице. Людей сразу же посадили в автобусы и отправили в реабилитационный центр под Тюменью.

Он находится в 30 километрах от города. Там все эвакуированные пробудут 14 дней. Жить они будут в отдельных номерах без возможности общаться друг с другом. Ранее ТВЦ.RU показал условия содержания.

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