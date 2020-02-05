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Американского адмирала напугали российские подлодки в Атлантике

14:09
  • среда
  • 05 февраля 2020

ВМС США лишили "безопасной гавани"

Восточное побережье США больше не является безопасным убежищем для кораблей и субмарин ВМС США. А всему виной российские подлодки, активность которых в этом регионе в последнее время резко возросла, пожаловался на собрании американского Военно-морского института вице-адмирал Эндрю "Вуди" Льюис.
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Льюис рассказал, что число российских субмарин в Атлантике постоянно растет. Причем они стали более совершенными и тихими. Подлодки ВМФ России способны дольше, чем раньше находиться в плавании, и обладают более смертоносным оружием. Конкретных сведений о количестве российских кораблей в регионе вице-адмирал не предоставил.

"Наша новая реальность заключается в том, что когда моряки выходят в плавание, они должны быть готовы, как только покинут Норфолк. Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут действовать в безопасной гавани на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантический океан", - заявил вице-адмирал.

Эндрю Льюис – командир 2-го флота ВМС США. Он был восстановлен в 2018 году, из-за сообщений о росте активности российского подводного флота в Атлантике, сообщает портал The Drive.

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