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Олеся Судзиловская: Я вдруг испугалась, что меня никто и никогда не назовет мамой

14:24
  • среда
  • 05 февраля 2020

Звезда рассказала о сыновьях

45-летняя актриса Олеся Судзиловская, которая воспитывает двух сыновей от бизнесмена Сергея Дзебаня, призналась, что раньше она боялась остаться без детей.
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Судзиловская стала мамой в 34 года. До этого она не хотела рожать. Равнодушие к детям даже пугало актрису. Но мама посоветовала ей не думать об этом. Мудрая женщина ни разу не намекнула дочери о том, что пора, мол, поторопиться. 

"А потом я вдруг в какой-то момент испугалась, что может произойти так, что меня никто и никогда не назовет мамой. Ну и я резко вскочила, побежала к мужу с предложением о новом проекте", - рассказала Судзиловская wday.ru

После рождения детей актриса перестала соглашаться на роли, где нужно совершать экстремальные трюки. В целом она стала меньше сниматься. Однако это не огорчает артистку, ведь теперь у нее есть возможность самовыражаться в семье.  

"Когда вижу, как мой 11-летний сын становится моим товарищем, потом еще и помощником, а в какой-то момент уже даже может и круто пошутить - это такой кайф!  Я прихожу к тому, что основа твоя человеческая - это семья", - поделилась Олеся Судзиловская. 

По ее словам, сыновья занимаются хоккеем и изучают иностранные языки. Младший ребенок пытается писать картины и играть на скрипке.  

Первый сын актрисы родился в 2009 году, второй - в 2016 году. 

Судзиловская снялась в таким фильмах и сериалах, как "Дикая Лига", "Адаптация", "Домашний арест", "Дом с лилиями", "В ожидании чуда" и так далее. 

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