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Станцию "Смоленская" закроют на полтора года

15:06
  • среда
  • 05 февраля 2020

Там поменяют эскалаторы

Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закроют 22 февраля - на полтора года. Там будут менять эскалаторы, срок эксплуатации которых уже подходит к концу, передает "ТВ Центр".

Кроме того, отремонтируют вестибюль. Поскольку здесь только один выход, проведение ремонтных работ без закрытия станции невозможно. Всё это время поезда будут проезжать "Смоленскую" без остановки. Пассажиры смогут пользоваться одноимённой станцией Филёвской линии.

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Станцию "Смоленская"
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