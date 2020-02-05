Путин пообещал помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Пекин делает все возможное, чтобы не допустить его дальнейшее распространение

Россия готова помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить его (вирус – прим.ред.). Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", - отметил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом в России и мире, передает "Газета.Ru".

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года. По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 25000. По данным на 5 февраля, скончались уже почти 500 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

На днях в Россию доставили первых россиян, эвакуированных из Китая. Они будут размещены на карантин в Тюменской области.

Видео возвращения россиян из Китая

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