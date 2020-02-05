ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

14:24
  • среда
  • 05 февраля 2020

Пекин делает все возможное, чтобы не допустить его дальнейшее распространение

Россия готова помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить его (вирус – прим.ред.). Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", - отметил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом в России и мире, передает "Газета.Ru".

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года. По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 25000. По данным на 5 февраля, скончались уже почти 500 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

На днях в Россию доставили первых россиян, эвакуированных из Китая. Они будут размещены на карантин в Тюменской области.

Видео возвращения россиян из Китая

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.