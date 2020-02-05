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Путин: безопасность на планете зависит от России и США

14:34
  • среда
  • 05 февраля 2020

Президент России вручил верительные грамоты послам

Мир и безопасность на планете во многом зависят от состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости. В основе этих отношений должен лежать принцип равенства, подчеркнул Владимир Путин.
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" Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - заявил российский президент на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств, которая прошла в Кремле.

Москва, со своей стороны, готова к содержательному диалогу с Вашингтоном. Непредвзятое обсуждение вопросов стратегической стабильности, терроризма, и в целом возвращение двустороннего взаимодействия в конструктивное русло - в интересах не только России и США, но и всего мира, отметил российский лидер.

Президент России вручил верительные грамоты вновь прибывшим послам 23 иностранных государств. Присутствовали, в частности, представители США, Великобритании, Франции, Австралии, Германии, Греции, Швеции, Китая и Ирана, передает ТАСС.

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