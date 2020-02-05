Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери

Она младше его на 28 лет

49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.

Как пишет 7days.ru, Бачурина и Наумову уже трижды видели вместе на светских мероприятиях. От папарацци они не прячутся. Продюсер представляет свою спутницу в качестве подруги его дочери.

Однако это не мешает сплетникам распускать слухи о романе Бачурина с молодой красавицей. "Новая пассия Бачурина выглядит действительно совсем девочкой, но и он рядом с Сашей светится, как ребенок в день рождения", - пишут журналисты.

На странице девушки в соцсети "ВКонтакте" указано, что она состоит в гражданском браке. Наумова подрабатывает моделью и интересуется КВН.

Напомним, что с 1994 по 2004 год Илья Бачурин состоял в браке с Полиной Журавлевой, которая родила ему двух дочерей. Затем он встречался с актрисами Равшаной Курковой и Надеждой Сысоевой.

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