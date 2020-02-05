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Куда сесть в самолете, чтобы избежать попутчиков с детьми

14:53
  • среда
  • 05 февраля 2020

Спрятаться от орущего пассажира - реально

Британские СМИ дали несколько советов по выбору мест в самолете, чтобы не оказаться рядом с попутчиком с ребенком.
Названы самые грязные места в самолете

Пассажиров с детьми не сажают на места возле аварийного выхода. Согласно авиационным правилам, там могут сидеть люди старше 15 лет, способные помочь при эвакуации в чрезвычайной ситуации, пишет The Sun.

Не стоит выбирать места, где есть свободное пространство между рядами - их обычно выбирают семьи с детьми, чтобы комфортно разместить люльку и другие необходимые вещи.

Кроме того, пассажиры с младенцами редко летают ночными рейсами и практически не выбирают бизнес-класс.

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