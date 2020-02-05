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В Московском зоопарке родились кустарниковые собаки

15:31
  • среда
  • 05 февраля 2020

Увидеть их пока нельзя

Редкие кустарниковые собаки в Московском зоопарке впервые стали родителями. На свет появилась тройня, передает "Газета.Ru".

Увидеть щенков пока нельзя, они набираются сил в закрытом тёплом домике. Сотрудники зоопарка детёнышей не беспокоят, полностью доверив их воспитание родителям - молодой паре Вицли и Фрее.

Судя по всему, щенки уже окрепли, вполне самостоятельны, с удовольствием играют друг с другом. А через неделю начнут выходить в наружный вольер и общаться с посетителями зоопарка.

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