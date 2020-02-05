Певица Слава повредила позвоночник на гастролях

Пострадал также помощник артистки

Певица Слава получила травму спины на гастролях. В своем блоге в инстаграме она рассказала, что у нее три раза вылетел позвоночник, пока она добиралась их Нового Уренгоя в Надым.

Дорога, которая соединяет два города, оказалась непригодна для комфортных поездок. "Это не дорога, а ад! Это бетонка, на которой у меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно. Слава Богу, что он влетел! Мой помощник Николай 30 раз ударился головой о потолок", - заявила Слава.

Артистку возмутило, что в таком "богатейшем месте богатейшие люди" ездят по плохим дорогам. "Понимаете, это мы съездили один раз, а люди передвигаются по ней туда и обратно сто тысяч раз", - отметила певица.

Во время выступления на сцене она также не смогла сдержать гнева и вновь подняла эту тему, передает "Дни.ру". Певица призвала местные власти сделать людям нормальные дороги.

Мой герой. Слава

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