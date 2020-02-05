Певица Слава повредила позвоночник на гастролях

Пострадал также помощник артистки
Певица Слава получила травму спины на гастролях. В своем блоге в инстаграме она рассказала, что у нее три раза вылетел позвоночник, пока она добиралась их Нового Уренгоя в Надым.
Дорога, которая соединяет два города, оказалась непригодна для комфортных поездок. "Это не дорога, а ад! Это бетонка, на которой у меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно. Слава Богу, что он влетел! Мой помощник Николай 30 раз ударился головой о потолок", - заявила Слава.
Артистку возмутило, что в таком "богатейшем месте богатейшие люди" ездят по плохим дорогам. "Понимаете, это мы съездили один раз, а люди передвигаются по ней туда и обратно сто тысяч раз", - отметила певица.
Во время выступления на сцене она также не смогла сдержать гнева и вновь подняла эту тему, передает "Дни.ру". Певица призвала местные власти сделать людям нормальные дороги.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"