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Названы сроки разработки вакцины против китайского коронавируса

15:26
  • среда
  • 05 февраля 2020

Пекин никак не передаст ученым необходимый для работы живой штамм

Китайские медики изучают возможность передачи коронавируса от беременной матери к плоду. В Поднебесной зафиксировано уже два случая заражения новорожденных. Один из них родился 2 февраля 2020 года от зараженной матери.
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Тем временем в России озвучили сроки создания вакцины против коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что это процесс небыстрый.

"На сегодняшний день процесс разработки вакцины - это не короткий промежуток времени. Вакцина разрабатывается не менее, чем 8-10 месяцев, это только начальная стадия, без клинических испытаний", - пояснил Мурашко журналистам.

Ситуация осложняется еще и тем, что китайские власти до сих пор не передали живой штамм коронавируса 2019-nCoV, который необходим для разработки препарата, российским коллегам, напоминает ТАСС.

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