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Школьник отравился аммиаком, выпив воды в фастфуде

15:38
  • среда
  • 05 февраля 2020

Его отец попросил полицию не проводить проверку

16-летний школьник пострадал в одном из ресторанов быстрого питания в Москве. Подросток случайно глотнул из стакана с аммиаком.  
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Как передает kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы, 2 февраля десятиклассник встретился в закусочной с друзьями. Сев за столик, он сделал глоток из бесхозного стакана. Школьник выплюнул едкую жидкость и прополоскал рот. 

По данным журналистов, мальчику вызвали скорую помощь. Медики сообщили об этом инциденте полицейским. Однако отец пострадавшего попросил полицию не проводить проверку по факту случившегося. По его мнению, никто не пытался отравить подростка.  

"Мы продолжаем расследование этого сообщения", - рассказали в пресс-службе ресторана быстрого питания, где произошел инцидент. Собеседник издания сказал, что за последние дни никто не вызывал скорую помощь в их закусочные. 

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