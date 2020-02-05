Синоптики рассказали, когда Москва окажется "на дне морозного колодца"

Температура будет падать всю неделю

В Москву и область пришло похолодание, которое продолжит укрепляться в течение недели.

"То, что мы видим сегодня, это только начало пути, только ягодки. Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днем минуса будут крепнуть", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец kp.ru ("Комсомольской правде").

Так, 6 февраля днем температура воздуха опустится до -8, ночью до -12, во все последующие дни температура будет падать, холода накроют всю Европейскую часть России.

"На самое дно морозного колодца мы опустимся в выходные", – отметил синоптик. Пик холодов придется на ночь с субботы на воскресенье (8-9 февраля). Температура ночью в Москве опустится до -15 градусов, в области – до -20 градусов.

"Зимняя" погода отпустит уже в начале следующей недели. Столбик термометра поднимется до нуля, пойдет мокрый снег, переходящий в дождь.

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