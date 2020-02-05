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Рябков: США допускают начало ограниченной ядерной войны

15:50
  • среда
  • 05 февраля 2020

Москва обеспокоена перевооружением американских подлодок

Размещение на американских подлодках ракет с ядерными зарядами пониженной мощности W76-2 обеспокоило Москву. Это означает, что США допускают возможность ограниченной ядерной войны, подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков.
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В Москве это воспринимают с большой тревогой. Причем беспокойство это вовсе не о безопасности России – по словам Рябкова, безопасность страны надежно обеспечена в последние годы в результате создания перспективных образцов военной техники.

"Но с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере. Это очень тревожно", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, это отражение того, что США реально понижают ядерный порог: Вашингтон допускает для себя ведение ограниченной ядерной войны – а также победу в такой войне, приводит слова Рябкова ТАСС.

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