Петросян рассказал, что получает пенсию в "20 с лишним тысяч рублей"

Ему этих денег вполне хватает

74-летний юморист Евгений Петросян заявил, что он удовлетворен размером своей пенсии.

"У меня обыкновенная пенсия. 20 с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", - сказал народный артист РСФСР порталу Teleprogramma.pro.

По словам Петросяна, звонок журналиста застал его на репетиции. "Я прервался. Люди сидят, слушают и смеются", - заявил артист, похвалив корреспондента за "хороший вопрос".

Ранее Евгений Петросян опроверг информацию о том, что он и его бывшая супруга Елена Степаненко делят имущество на сумму 1,5 миллиарда рублей. Судебная экспертиза только начинается, поэтому сумму пока никто не может назвать, заявил юморист.

Напомним, в 2018 году Петросян и Степаненко развелись. По слухам, юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

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