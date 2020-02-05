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Муж родившей 11-го ребенка поделился своими эмоциями и чувствами

16:10
  • среда
  • 05 февраля 2020

Его жена рожает практически каждый год

Муж 33-летней многодетной матери из подмосковного города Орехово-Зуево прокомментировал рождение 11-го ребенка в семье.

Для мужчины – это счастье и большое количество детей его абсолютно не смущает. Старшие дети помогают воспитывать младших. Материально семья ни в чем не нуждается: муж работает и держит хозяйство, жена следит за домом и детьми.

"Меня ничего не смущает. Я сам работаю, у меня есть две руки, есть глаза — мне больше ничего не надо. Вот приехал с работы, переоденусь — пойду с женой", - рассказал новоиспеченный отец РЕН ТВ.

Накануне стало известно, что жительница деревни Малая Дубна родила 11-го ребенка - девочку Сабрину. В семье уже есть пять мальчиков и пять девочек, двойняшек среди них нет. Самому старшему ребенку в семье 13 лет.

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