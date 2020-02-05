Путин пригрозил закрыть наживающиеся на коронавирусе аптеки

Рост в некоторых аптеках беспрецедентный

Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Заявление президента прозвучало на встрече с членами правительства.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз", - пригрозил глава государства.

Путин уверен, что россияне не пострадают, если закроется 2-3 аптеки, поскольку аптечная сеть в России "избыточна".

О проблемах с ценами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, рост зафиксирован в "отдельной аптечной сети" на лекарства и маски - с 1,5 рубля до 70-100 рублей.

"То есть это беспрецедентный рост", - возмутилась Голикова.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года. По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 25000. По данным на 5 февраля, скончались уже почти 500 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

Ранее в Россию доставили россиян, эвакуированных из Китая. Они будут размещены на карантин в Тюменской области.

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