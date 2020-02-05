Власти Украины открестились от "мемчика в учебнике" с Киану Ривзом

Такого в учебных пособиях быть не должно
Министр образования Украины Анна Новосад прокомментировала появление актера Киану Ривза в украинском учебнике по всеобщей истории за 10 класс.
Несмотря на то, что в учебнике написано "рекомендовано министерством образования и науки Украины", Новосад обвинила в ляпе издателей.
"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии – это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников", – написала Новосад в Facebook, заметив, что еще не видела в стране ни одного учебника "без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов".
Коррупцию в стране, по словам министра, преодолели, но качество учебников не изменилось. Нужно пересмотреть критерии отбора и экспертизы, уверена Новосад.
Ранее журналисты нашли в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс американского актера Киану Ривза на фотографии "Обед на небоскребе", сделанной в 1932 году.
Один из авторов учебника Игорь Щупак заявил, что это было сделано специально, чтобы привлечь интерес к предмету.
Видео: как Киану Ривз попал в историю УкраиныВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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