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Власти Украины открестились от "мемчика в учебнике" с Киану Ривзом

16:35
  • среда
  • 05 февраля 2020

Такого в учебных пособиях быть не должно

Министр образования Украины Анна Новосад прокомментировала появление актера Киану Ривза в украинском учебнике по всеобщей истории за 10 класс.
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Несмотря на то, что в учебнике написано "рекомендовано министерством образования и науки Украины", Новосад обвинила в ляпе издателей.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии – это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников", – написала Новосад в Facebook, заметив, что еще не видела в стране ни одного учебника "без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов".

Коррупцию в стране, по словам министра, преодолели, но качество учебников не изменилось. Нужно пересмотреть критерии отбора и экспертизы, уверена Новосад.

Ранее журналисты нашли в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс американского актера Киану Ривза на фотографии "Обед на небоскребе", сделанной в 1932 году.

Один из авторов учебника Игорь Щупак заявил, что это было сделано специально, чтобы привлечь интерес к предмету.

Видео: как Киану Ривз попал в историю Украины

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