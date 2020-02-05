Хоккеист Евгений Медведев завершил карьеру

О причинах не сообщается

Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев объявил о завершении карьеры. Он причинах такого решения спортсмен говорить отказался.

37-летний бывший защитник сборной России кратко сообщил РБК: "Я закончил. Не считаю нужным это обсуждать". В будущем он собирается "помогать хорошим людям и проводить время с семьей".

Евгений Медведев является двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом России и участником Олимпиады в Сочи.

Последним клубом Медведева был "Авангард", за который он выступал на протяжении трех сезонов, являясь капитаном команды. В чемпионатах России Медведев сыграл 655 матчей, в которых забил 72 гола.

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