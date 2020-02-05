Путин не дал правительству времени на раскачку

Президент потребовал нарастить темп по всем ключевым направлениям работы

Послание парламенту и майский указ должны быть исполнены в срок и в полном объеме. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что все организационные вопросы, касающиеся формирования кабинета министров, решены, поэтому сейчас важно активно наращивать темп по всем ключевым направлениям работы. По словам главы государства, в первую очередь, нужно сконцентрировать усилия в экономической, социальной, образовательной политике и в развитии инфраструктуры. Владимир Путин обратил внимание на то, что большинство конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов и муниципалитетов, поэтому правительство должно находиться в прямом и тесном контакте с властью на местах. Президент подчеркнул, что главными задачами является выход на устойчивый рост реальных доходов и повышение качества жизни людей.

"Я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития. Я прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах, и прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, о чем в послании было сказано, включительно с этого года. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений. Такой же четкости жду от правительства и в реализации решений по обновленной программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, высказанным в послании", - заявил Путин, добавив, что у правительства нет ни минуты на раскачку при реализации нацпроектов.

Перед началом совещания вице-премьер Татьяна Голикова доложила о том, какие меры предпринимает правительство для купирования угроз, связанных с распространением коронавируса. В частности, подготовлен национальный план противодействия инфекции, который состоит из 22 мероприятий. При этом Голикова обратила внимание на то, что в российских аптечных сетях резко возросли цены на маски и лекарственные препараты. Президент предложил действовать жестко в отношении тех аптек, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом.

"Надо лицензии просто отбирать у них на эту деятельность. Решили нажиться? Надо выявить таких. Чтобы не повадно было в следующий раз", - заявил Путин.

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