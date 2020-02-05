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В Солнечногорске проходит семинар членов Госсовета

18:22
  • среда
  • 05 февраля 2020

Предложения, которые составят по его итогам, будут вынесены на рассмотрение в Кремле

Повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы обсуждают в "Мастерской управления "Сенеж". Там проходит семинар-совещание членов Госсовета, передает "ТВ Центр".

В нем принимают участие руководители субъектов, представители органов исполнительной власти и эксперты. Участники обмениваются опытом работы регионов в сфере подготовки квалифицированных кадров, проводят дискуссии по спорным вопросам и ищут пути решения проблем с учетом лучших практик. В плане мероприятий также обсуждение доклада рабочей группы. Предложения, которые составят по его итогам, будут вынесены на рассмотрение Госсовета на заседании в Кремле.

"Среди основных тем, которые сегодня обсуждаются, это, естественно, простые бытовые вещи, какие меры должны быть предприняты, чтобы преподаватели чувствовали себя комфортно и не отвлекались на бытовые трудности, а думали о преподавании. Второй важный момент - это привлечение практиков и в систему профессионального образования, и в систему высшей школы. У нас ректоры ведущих университетов страны  присутствуют. И все сходятся, что академическим знаниям очень нужно привлечение практических знаний, чтобы те специалисты, которые выпускаются из высшей школы и среднего профессионального образования, были востребованы на рынке труда", - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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