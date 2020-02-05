Выпивший залпом две бутылки вина мужчина не смог скрыться от полицейских

За один день житель Северной столицы дважды угодил в отделение

В Санкт-Петербургском аэропорту "Пулково" полицейские поймали винного вора.

Инцидент произошел 4 февраля в зале регистрации воздушной гавани. Сначала 39-летнего мужчину остановили за нетрезвую прогулку по зданию. Он объяснил, что специально прибыл в "Пулково", чтобы посмотреть, как выглядит пассажирский терминал. В отношении него составили административное правонарушение по статье "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения" и отпустили.

Немного погодя, мужчина направился в один из ресторанов аэропорта и, подойдя к витрине, залпом выпил две бутылки вина. Естественно, за напитки он не заплатил. Полиция вновь задержала россиянина и возбудила административное дело по статье "Мелкое хищение".

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